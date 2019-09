/ / Luverdense goleia o Sinop e assume liderança da Copa Mato Grosso; Dom Bosco vence Araguaia

O Sinop Futebol Clube sofreu sua quinta derrota consecutiva na Copa Mato Grosso. O Luverdense goleou, o Galo do Norte, por 4 a 0, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, garantiu a ponta da tabela e afundou ainda mais do time da capital do Nortão.

No primeiro tempo, o jogo foi amarrado e de certa forma equilibrado. O Sinop resistiu a pressão até os 40 do primeiro tempo quando houve parada técnica e houve 4 minutos acréscimos. A bola voltou a rolar e quando se imaginava que terminaria sem gols, o Luverdense abriu o placar, aos 46. Luan cobrou escanteio e Kaique cabeceo deixando o time de Lucas na frente: 1 a 0. Houve muita reclamação de jogadores do Galo do Norte que o zagueiro cortou em cima da linha.

No segundo, o Luverdense voltou ‘matador’. Com 1 minuto de jogo, Leo Goteira recebeu cruzamento, estava livre e fez 2 a 0. O Galo sentiu o baque e criava poucas jogadas com chances de marcar.

E, assim como na 1ª etapa, a reta final do jogo teve rede balançando. Aos 40 minutos, o Luverdense fez o terceiro. Luan cobrou escanteio, o atacante Gustavo aproveitou e fez 3 a 0. E se já estava ruim para o Sinop, piorou nos acréscimos. Novo cruzamento e novamente a zaga do Sinop cochilou. Mendes, de cabeça, fez o 4º sacramentando a goleada.

Com este resultado, o Sinop está eliminado e não tem chances de passar de fase. Vai cumprir tabela. Pela penúltima rodada da fase de grupo, o Galo pega o União que hoje venceu o time B do Cuiabá. Será domingo (15), às 18h, no Gigantão. Já o Verdão do Norte pega o Cuiabá, sábado, no CT do Cuiabá, às 15h.

Ainda na rodada de hoje, o Dom Bosco goleou o Araguaia, por 4 a 1,na Arena Pantanal. Os gols da vitória foram marcados por Eduardo (2) e Jangada (2). Rafael fez para o Araguaia.

O Azulão volta a campo contra o Operário, sábado (14), já o Araguaia enfrenta o Mixto, no mesmo dia.

1° Luverdense – 10 pontos

2° Cuiabá – 9

3° União – 9

4° Mixto – 8

5° Dom Bosco – 6

6° Operário F.C LTDA – 5

7° Araguaia – 4

8° Sinop – 0

Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo - atualizada 21:14h)