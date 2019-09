/ / Luverdense começa hoje com Goiás decidir vaga na semifinal da Copa Verde; Cuiabá pega Costa Rica

Dois times de Mato Grosso entram em campo esta noite pelas quartas de final da Copa Verde e começam a definir suas vidas na competição regional. O Cuiabá enfrenta o Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, e o Luverdense pega o Goiás, em Lucas do Rio Verde. É a primeira partida de duas que definem os classificados para as semifinais.

O Cuiabá chega embalado na competição pela boa campanha que faz no Campeonato Brasileiro da Série B e reforçado por cinco novos jogadores que chegaram na semana passada. Apesar do favoritismo, o Dourado evita na soberba e usa o confronto conta o Iporá como exemplo. O Cuiabá abriu vantagem fora de casa, mas na Arena Pantanal perdeu no tempo regulamentar e só avançou na disputa de pênaltis.

O Luverdense já não tem outro foco no ano e só pensa na Copa Verde. O time foi rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série C e sonha com o título da Copa Verde para conquistar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem. Pela competição regional, o LEC vem de duas vitórias contra o União ABC, uma por 3 a 2 fora de casa e uma goleada de 6 a 2 no Passo das Emas.

Os dois jogos serão realizados às 20h (horário de Mato Grosso). O Luverdense joga em casa e o Dourado vai a Costa Rica, no Mato Grosso do Sul.

Só Notícias/Marco Stamm, de Cuiabá (foto: arquivo/assessoria)