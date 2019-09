/ / Jovem de 21 anos é morto com tiro na cabeça no Distrito de União do Norte

Um jovem foi morto com um tiro na cabeça na noite do último domingo (1º), por volta das 22h, na Av. Principal em União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo.

A vítima identificada como Breno Leonardo dos Santos Oliveira, de 21 anos, foi encontrada já sem vida, com um sinal de disparo de arma de fogo na cabeça.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), esteve analisando as circunstâncias do crime. As informações foram colhidas e a Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar as causas do homicídio.

Não se sabe ainda os motivos e quem possa ter cometido o crime.

O corpo de Breno está sendo velado em União do Norte e será sepultado nesta terça-feira (03).