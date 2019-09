/ / Homem é preso acusado de abusar sexualmente de 4 sobrinhas

Um homem, de 34 anos, foi preso, ontem, por investigadores da Polícia Civil acusado de abusar sexualmente de quatro meninas com idades de 9 a 12 anos, em Colíder (157 quilômetros de Sinop). De acordo com um investigador alguns dos abusos ocorreram recentemente.

O acusado já estava com mandado de prisão expedido pela Terceira Vara Criminal de Colíder. O pedido pela prisão foi feito pelo delegado Ruy Guilherme Peral da Silva após a conclusão das investigações. “Para garantir a ordem pública e o bom andamento da instrução criminal, o suspeito responderá preso preventivamente”, disse Silva.

As investigações iniciaram após uma das vítimas denunciar que era abusada pelo suspeito há aproximadamente 12 anos, quando ela tinha entre 6 e 7 anos de idade. O suspeito oferecia balas, dinheiro e presentes, em troca de poder tocar as partes íntimas das meninas, assim como para praticar relação sexual com elas. As investigações apontaram que o suspeito manteve conjunção carnal apenas com uma das vítimas, a qual já é maior de idade”.

O preso ainda está na delegacia e passará por audiência de custódia antes de ser encaminhado para o presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira, o Ferrugem”.

Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo)