/ / Governo quita primeira parcela de salários na terça; mais de 80% da folha paga

A primeira parcela dos salários e proventos do mês de agosto dos servidores ativos, aposentados e pensionistas será liberada pelo Governo do Estado nesta terça-feira (10.09). A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) encaminhou as ordens de pagamento ao Banco do Brasil nesta segunda-feira (09) para que os depósitos fossem processados.





Nesta terça-feira serão depositados até R$ 5,5 mil nas respectivas contas. Com esse depósito o governo quita 80,67 % de toda a folha de pagamento, em um total de R$ 400,2 milhões.









As duas parcelas restantes serão pagas nos dias 16 e 23 de setembro. No dia 16 serão depositados até R$ 2 mil, completando 88,04% da folha, em um valor total de R$ 36,5 milhões.





No dia 23 de setembro o governo conclui o pagamento do restante da folha para quem recebe acima de R$ 7,5 mil, uma soma total de R$ 59,2 milhões.





A folha total de pagamento do mês de agosto soma R$ 496.153.878,03.

Da Redação