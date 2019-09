/ / Gelson valoriza ponto conquistado fora de casa e elogia organização do Operário-PR

Recém-chegado em Ponta Grossa, o meio-campo Gelson é só elogios ao time do Operário-PR. Contratado junto ao Volta Redonda para reforçar a equipe na sequência da Série B, o jogador fez a sua estreia na vitória contra a Ponte Preta e ficou como opção no empate de 1×1 contra o Botafogo-SP, na última terça-feira (24), em Ribeirão Preto.





“Estou realmente impressionado com a organização e as condições de trabalho oferecidas pelo Operário. Não é por acaso que a equipe conquistou o acesso no ano passado e faz essa grande campanha na Série B”, revelou o jogador de 25 anos.





No duelo contra o Botafogo-SP a equipe comandada pelo treinador Gerson Gusmão teve chance de sair com a vitória, mas acabou parando na defesa da equipe paulista.

“Fizemos um grande jogo e poderíamos ter voltado para casa com os três pontos. Tivemos muitas chances, mas infelizmente não conseguimos transformar em gols. De qualquer forma, o empate fora de casa contra uma equipe que também briga pelo acesso acabou sendo um bom resultado”, destacou Gelson.





Com a suspensão do volante Índio, Gelson vive a expectativa de ter uma nova oportunidade na equipe titular no duelo contra o Sport, no próximo sábado (28), às 19 horas, na Ilha do Retiro.





“O grupo é muito qualificado e tenho certeza que quem entrar dará conta do recado. Eu estou à disposição e com muita vontade de ajudar a equipe dentro de campo. Será um jogo muito difícil, como todos na Série B, mas estamos preparados para fazer mais uma grande partida”, finalizou o jogador.

Foto Anexada: Divulgação/Operário-PR

Assessor de Imprensa