/ / Garimpeiros mantêm pelo 5º dia bloqueio na BR-163 no Pará; centenas de motoristas de Mato Grosso parados

Ao menos 250 garimpeiros continuam bloqueando a rodovia federal, na região de Moraes Almeida, que é distrito de Itaituba, no Pará (695 quilômetros de Sinop). Com isso, centenas de carretas, caminhões que estão carregados com grãos – para descarregar no Porto de Mirituba (PA) – ou retornando a Mato Grosso estão parados nas longas filas que passam de 50 quilômetros. Ônibus também não passam mas houve alguns casos de baldeação. Alguns índios Mundurukus também estão apoiando o manifesto que começou na última segunda-feira.

A assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), confirmou, esta manhã, ao Só Notícias, que ontem houve avanço nas negociações com os manifestantes que estavam liberando a passagem dos veículos a cada 12 horas. Agora, liberam a cada 6 horas nos dois sentidos da via por uma hora, e depois, retomam o bloqueio. Não foi informado se ambulâncias com pessoas doentes estão podendo passar.

Segundo a PRF, os manifestantes que trabalham de forma ilegal, cobram a legalização dos garimpos na região. Eles também estão cobrando que os agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não destruam os maquinários flagrados nos locais de extração do minério sem a devida licença ambiental.

Na lista de reivindicações, o grupo também pede uma audiência com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para que seja discutida a regularização dos garimpos na região paraense e regularização simplificada para as áreas garimpeiras.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: reprodução e divulgação)