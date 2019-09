/ / Fluminense bate Grêmio e respira no Campeonato Brasileiro

No primeiro jogo após a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira, o Fluminense derrotou o Grêmio por 2 a 1, em partida disputada na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Tricolor das Laranjeiras chegar aos 22 pontos ganhos e se afastar do Cruzeiro que é o primeiro na zona do rebaixamento com 19 pontos ganhos.

O Grêmio segue na sétima colocação com 34 pontos ganhos. Os gols foram marcados por Nenê e Caio Henrique para o Fluminense, enquanto Ferreira descontou para a equipe gaúcha. O VAR foi acionado duas vezes, mas não confirmou as penalidades nas áreas do Fluminense e Grêmio.

Dirigido pelo técnico interino Marcão, o Fluminense reviveu, em vários momentos da partida, o estilo de toque de bola implantado por Fernando Diniz, mas mostrou objetividade para aproveitar as oportunidades surgidas durante a partida. Já o Grêmio, escalado com uma equipe alternativa, criou boas oportunidades no primeiro tempo, mas caiu muito no segundo tempo e não conseguiu ameaçar a vitória da equipe carioca.

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos. O Grêmio vai receber o Corinthians, na Arena Grêmio.

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria/arquivo)