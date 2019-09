/ / Feira do Empreendedor 2019 movimenta mercado de negócios

A Feira do Empreendedor 2019 continua com a sua programação intensa. Nesta sexta-feira (27/09) o destaque vai para a palestra magna com o fundador da JR Diesel, Geraldo Rufino que transformou completamente o modelo de desmanche de veículos, criando um novo formato de negócios. A palestra acontece no Auditório Integrado, às 19h30, no Centro de Eventos Pantanal. (Av. Bernardo Antônio de Oliveira Neto - Santa Marta, Cuiabá). Rufino, que também já foi catador de latas e office boy, mostra que o sucesso está ao alcance de todos em qualquer situação. Confira a programação completa no site www.feiradoempreendedormt.com.br .





Além de todas as atividades de capacitação, como palestras, oficinas, talks/TED (de duração de 20 minutos), sessões de Cine Empreendedor, eventos paralelos e pitchs nas áreas de vendas, atendimento, marketing digital, recursos humanos e entre outros. A Feira do Empreendedor 2019 conta com o espaço “Valorize o que é Nosso”, que busca apresentar para os visitantes alguns pequenos negócios locais e mostrar opções e motivar outras pessoas a criarem ou alavancar o seu próprio negócio.





O “Valorize o que é Nosso” conta com expositores e comercialização de comida e artesanato local. São produtores regionais e entre elas estão dez de pequenas propriedades rurais e empreendimentos de pequeno porte de Nossa Senhora do Livramento (Sebrae MT tem um projeto para o desenvolvimento de pequenas propriedades com a prefeitura).





Produtos como o Queijo e a Cerveja também são destaque no “Valorize o que é Nosso”. No espaço Queijaria é possível conhecer uma queijaria modelo, montada especificamente para a Feira do Empreendedor 2019, que vai apresentar o processo produtivo desde a entrada da matéria prima até a comercialização. Quem visitar o estante vai poder participar de oficinas de fabricação dos queijos Minas Frescal ou Meia Cura. Com vagas limitadas, estão disponíveis duas turmas por dia, sempre, às 15h e às 18h30.





Já o espaço Cervejeiro vai mostrar as possibilidades de empreender nesse mercado. Bem como, a realização de visitas guiadas para compreender o processo de produção da cerveja artesanal. Também com limite de vagas, os horários são: 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30 e 19h.





Os empresários vão ter uma atração especial no “Valorize o que é Nosso” e traz o Projeto Invest Turismo, que tem como foco a divulgação de destinos mato-grossenses e apresentam outras oportunidades de negócio para os empreendedores. E para motivá-los ainda mais, os empresários poderão fazer passeios de balão e escalada.





Eventos paralelos

Durante a Feira do Empreendedor 2019 ainda terão seis eventos paralelos: o Fórum da Educação Empreendedora (28/09), das 8h às 13h, destinado a professores, alunos, empresários e demais profissionais do segmento da educação, o Startup Day 4.0 (28/09), das 8h às 22h, que traz nove palestras nacionais, um painel internacional e oito expositores. Os interessados em participar devem garantir o seu ingresso, pelo valor de R$ 100,00 que contempla: kit do participante, certificado, café da manhã e brunch. Para mais informações e comprar o ingresso, acesse o site www.startupdaycba.com.br ;

Outros eventos são o Encontro de Negócios do Programa ALI (Agente Local de Inovação), no dia 27/09, das 16h às 20h; e o Fórum da Indústria 4.0 (organizado pelo Sesi e Senai), no dia 27/09, das 16h às 19h.





Feira do Empreendedor

Em Mato Grosso, o evento está na sua 11ª edição e acontece entre os dias 26 e 28 de setembro, no Centro de Eventos do Pantanal, das 15h às 21h. A programação é gratuita e o acesso às salas de palestras e oficinas será por ordem de chegada, conforme o limite de vagas do espaço. A Feira apresenta 33 palestras sendo três magnas com Rick Chester, Geraldo Rufino e Felipe Titto. Além disso, serão 24 oficinas, 27 palestras no formato TED, cinco sessões de Cine Empreendedor e seis eventos paralelos, nas áreas de vendas, atendimento, marketing digital, recursos humanos, entre outros.

A Feira do Empreendedor 2019 é uma realização o Sebrae, em parceria com o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, com apoio da Fiemt, Sesi e Senai. Confira a programação completa no site www.feiradoempreendedormt.com.br .

