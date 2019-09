/ / Feira de autopeças tem minicursos de capacitação para mecânicos e empresários

Empresários do setor de autopeças e mecânicos terão oportunidade de participar de minicursos gratuitos de capacitação durante a Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste – Autonor, que começa na próxima quarta-feira (11) e vai até sábado, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Estão sendo esperados mais de 40 mil visitantes vindos de todo o Nordeste, incluindo 60 caravanas já confirmadas do interior de Pernambuco e de outros estados..





Um dos realizadores dos minicursos será o Sebrae - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas que, nos quatro dias de feira, estará promovendo, no seu estande, nove seminários para profissionais do setor, donos de oficinas e lojistas.





Serão apresentadas as inovações tecnológicas aplicadas aos veículos recém-lançados no mercado como “O impacto da eletrificação veicular” e “As inovações que estão mudando as oficinas”. Também serão abordados assuntos relacionados à gestão empresarial e às perspectivas futuras do setor automotivo, tais como “Planejamento tributário”, “Desafios da liderança” e “Não há crise para quem sabe encantar o cliente”.





Além disso, será montada no pavilhão da feira a Arena do Conhecimento, espaço onde as empresas Hipper Freios, Tecfil, Riosulense e Bastos Juntas irão promover palestras de especialistas de renome nacional no mercado automotivo. Nomes de destaque como o embaixador do projeto Doutor Carro e também os convidados: Scopino, Alexandre Alpha, Cristiano Rei dos Carros, Diego Riquero, Ishi Ar Condicionado e César Urnhani (apresentador e piloto de testes), estarão na Arena falando sobre suas experiências no dia a dia do mundo automotivo.





Além das palestras, concursos culturais com distribuição de caixas de ferramentas entre os visitantes também devem ser realizados na Arena, stand nº 21, localizado próximo a entrada do evento.





A Autonor, que é considerada a segunda maior do País no segmento, será realizada durante quatro dias nos horários das 15h às 21h, de quarta a sexta-feira, e das 14h às 20h, no sábado.











PROGRAMAÇÃO ARENA DO CONHECIMENTO – AUTONOR 2019





Quarta-Feira (Dia 11/09)





HORÁRIO Palestrante TEMA

17:00 ás 17:40 DOUTOR CARRO DIAGNÓSTICO EMOCIONAL E DIAGNÓSTICO TÉCNICO

18:00 ás 18:40 ISHI AR CONDICIONADO DICAS DE DIAGNOSE E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO

19:00 ás 19:40 ALEXANDRE ALPHA NOVAS TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS





Quinta-Feira (Dia 12/09)





HORÁRIO PALESTRANTE TEMA

17:00 ás 17:40 ISHI AR CONDICIONADO DICAS DE DIAGNOSE E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO

18:00 ás 18:40 DOUTOR CARRO DIAGNÓSTICO EMOCIONAL E DIAGNÓSTICO TÉCNICO

19:00 ás 19:40 REI DOS CARROS REVOLUÇÃO NO DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO





Sexta-Feira (Dia 13/09)





HORÁRIO PALESTRANTE TEMA

17:00 ás 17:40 ALEXANDRE ALPHA MÉTODO ALPHA DE VENDAS

18:00 ás 18:40 SCOPINO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE FRENAGEM

19:00 ás 19:40 DOUTOR CARRO DIAGNÓSTICO EMOCIONAL E DIAGNÓSTICO TÉCNICO





Sábado (Dia 14/09)





HORÁRIO PALESTRANTE TEMA

15:00 ás 15:40 SCOPINO EMPRESA TEM CNPJ, NÃO TEM CORAÇÃO

16:00 ás 16:40 DIEGO RIQUERO INJEÇÃO DIRETA

17:30 ás 18:10 CESAR URNHANI SEGREDOS, DICAS, MITOS E VERDADE

CESAR URNHANI SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS