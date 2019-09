/ / EMPRESAS DO NORTÃO PATROCINAM OBRAS DE ARTE SACRA NA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA EM TAPURAH

O município de Tapurah terá mais um motivo para se orgulhar. A Igreja de Nossa Senhora Aparecida está sendo reformada e ganhará uma nova roupagem com a instalação de vitrais figurativos, painéis com pintura, uma rosácea, cruz de vidro e quinze painéis em mosaico com as estações da via sacra, obras essas que fazem parte da exposição permanente Cores de Nossa Senhora Aparecida.

O templo tem sua característica singular, em forma de um polígono heptagonal, com sete lados e possui ângulos idênticos em formato de arco.

Certamente, a beleza da arte sacra é inquestionável, a exemplo da Capela Sistina, obra das mãos humanas de Michelangelo, mas que não deixa dúvidas da inspiração divina. O Cores está sendo executado pela artista plástica Mari Bueno, reconhecida como uma artista de destaque internacional, pois seu trabalho na arte sacra, por meio do estudo teológico, simbólico e litúrgico, em que todos os temas, cores, formas e colocação das obras são embasados historicamente, sempre buscando sempre o equilíbrio e unidade.

Aprovado na Lei de incentivo à cultura - Lei Rouanet - o projeto foi elaborado pela Ação Cultural com objetivo de oferecer a população da região um trabalho com qualidade técnica e artística que perdure por gerações. O projeto está orçado em cerca de R$ 900 mil reais e mais da metade desses recursos são para as estruturas e os vitrais que são fabricados artesanalmente com vidros importados e nacionais. A empresa contratada é a mesma que confeccionou parte dos vitrais do Santuário de Aparecida.

Na primeira etapa, iniciada em 2018, criou-se as obras do presbitério, com vários elementos pesquisados e concebidos por meio de pinturas e aplicação de mosaicos. O cristo ao centro, é uma releitura do pantocrator, imagem antiga dentro da tradição cristã e todas as cores e símbolos voltada para a história da paróquia e sua padroeira que é Nossa Senhora Aparecida.

Mari explica que as folhas remetem a Cristo, a árvore da vida e também a história do município que é voltada para agricultura, que sustenta as famílias dessa comunidade, o peixe e a rede, simbolizam Cristo, pescador de homens, tudo a serviço da l





Finalizamos essa etapa com a colocação dos mosaicos no presbitério e agora, entre novembro e dezembro, iniciaremos a terceira etapa com a instalação dos vitrais, que abrangem as portas, janelas e na parte externa a rosácea e a cruz, mas pra isso se concretizar precisamos que as empresas e as pessoas físicas que já doaram continuem doando parte do seu imposto de renda, conclama Padre Paulo Muller, pároco responsável pela igreja.

A doação do IR das empresas e pessoas físicas pela Lei Rouanet é um instrumento importante para fomentar a cultura produzida aqui. O Governo Federal melhorou o acesso, principalmente para nós que vivemos no Centro Oeste no interior de Mato Grosso. Podem ter certeza que isso foi uma demonstração de sensibilidade para com aqueles que fazem cultura no interior e por isso contamos com ajuda de todos, explica Viviene Lozi, diretora da Ação Cultural.

O Cores de Nossa Senhora Aparecida é uma realização do Ministério da Cidadania por meio da Lei de incentivo a Cultura e Patrocínio Master da Agrobaggio - John Deere, Patrocínio Gold da Araguaia Agrícola - Case, Patrocínio Standart da Amazônia Máquinas - New Holland, Apoio da Martinello, Del Moro, Agritama - Agriterra, Postos Trevão, Comercial Mariano, Dipagro e Via Norte Veículos.





Cores de Nossa Senhora Aparecida

Local: Igreja Nossa Senhora Aparecida em Tapurah

Informações: 65 3646-9701 / 65 98409-9629

e-mail: producao@acaocultural.org