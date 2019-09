/ / Empresario e filho morrem em queda de avião em Guarantã do Norte

O empresario Jair Densk, proprietário da empresa Jades Engenharia e seu filho, João Densk, faleceram em decorrência da queda do avião de sua propriedade, ao tentar aterrizar no aeroporto de Guarantã do Norte/MT.





O acidente aconteceu, por volta das 18:00, moradores próximo ao aeroporto, notaram dois aviões sobrevoando a pista para aterrizar, apenas um conseguiu, a aeronave em que estava o empresario e seu filho, provavelmente não conseguiu virtualizar a pista, devido a escuridão e acabou caindo em um local limpo,e na queda ouve a explosão.





O local do acidente fica ha menos de quatro quilômetros da cidade e menos de dois quilômetros do aeroporto. A área foi isolada e o, corpo de bombeiro, policia, e a Politec estão no local realizando os trabalhos.





A população de Guarantã do Norte, ficou chocada com a noticia, uma vez que, o empresário é um dos pioneiros do município e pessoa bem vista perante a sociedade.

Por Célio Ribeiro/ Roteiro Noticias (Fotos: Reprodução)

Empresário e seu filho