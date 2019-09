/ / Em momento especial da carreira, Renan Oliveira comemora primeiro gol na Europa

Saiu o primeiro gol de Renan Oliveira pelo FK Suduva, da Lituânia. O meia precisou apenas de três jogos para balançar as redes com a camisa do clube. Foi em confronto decisivo pela Copa da Lituânia. O brasileiro marcou o único gol da partida na vitória por 1 a 0 sobre o Panevėžys, que classificou a equipe para a semifinal.





Feliz pelo momento, o brasileiro destacou a importância e o significado do gol. “Sem dúvidas foi um gol diferente para mim. Estou vivendo um momento especial na carreira, minha primeira experiência na Europa. Tenho me dedicado bastante para que tudo aconteça da melhor forma e, esse gol, veio para coroar tudo isso. Estou muito feliz e espero que venham outros gols a partir de agora”, ressaltou o jogador que, por pouco, não conseguiu levar o clube para a fase de grupos da Liga Europa. O clube caiu na última eliminatória para o Ferencvarósi, da Hungria.









No Campeonato Lituano, a equipe de Renan Oliveira é vice-líder com três jogos a menos. Está sete pontos atrás do Žalgiris Vilnius, líder da competição. “Por conta das partidas eliminatórias da Liga Europa, alguns jogos do campeonato nacional foram adiados e fomos ultrapassados. Mas nossa equipe vem muito bem na temporada, estou confiante e acredito que vamos recuperar a primeira posição. Nosso grande objetivo é o título e estamos todos focados nisso”, finalizou.

Foto: Divulgação/FK Suduva

Assessor de Imprensa