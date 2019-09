/ / DNIT avança nas obras de recuperação da BR-163 trecho Sinop e Pará; investimento de R$ 27 milhões

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou, ao Só Notícias, que as obras de manutenção e recuperação da rodovia federal tem avançado significativamente com o aproveitamento da ‘janela’ do período sem chuva. A previsão é que essa etapa dos serviços esteja concluída na primeira quinzena de outubro. Estão sendo investidos R$ 27 milhões. Os serviços começaram em junho e é realizado por meio de um contrato com validade até 2022.

Há três frentes de serviços para restaurar o segmento que vai do quilômetro 855, em Sinop, ao quilômetro 1.115, na divisa de Guarantã do Norte com o Estado do Pará. Para recuperar a rodovia, o DNIT está reciclando o pavimento. Nesse trecho, devido ao grande fluxo de veículos pesados, está sendo adicionado cimento para garantir uma recuperação mais eficaz da base da rodovia.

Os serviços incluem recuperação de drenagem, sarjetas e meio-fio, sinalização horizontal e vertical, além de uma nova capa asfáltica”, consta no documento. Ainda segundo a assessoria do DNIT, para a execução do trabalho, estão sendo usadas três usinas de asfalto e uma de britagem, com produção diária de aproximadamente 1.8 mil toneladas.

A BR-163 é a principal rodovia de escoamento agropecuário de Mato Grosso até os portos de Mirituba, no Pará. O fluxo diário no segmento entre Sinop e a divisa com o estado paraense é de aproximadamente 2 mil veículos.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)