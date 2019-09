/ / Diretor-presidente da Faculdade Unifama recebe Menção Honrosa do Rotary Clube

O Rotary Clube de Guarantã do Norte concedeu na noite desta quinta-feira (5), ao Diretor-presidente da Faculdade Unifama, Cássio Brizzi Trizzi, Menção Honrosa pelos relevantes investimentos e serviços prestados na área da Educação no Ensino Superior, com benefícios à comunidade de Guarantã do Norte e região.

A certificação foi entregue durante jantar, na sede do Rotary. Na ocasião, o diretor contou sobre a sua trajetória no Ensino Superior, ao assumir a gestão da Faculdade Unifama, em 2013.

O diretor Cássio agradeceu ao Rotary pelo reconhecimento: “É uma grande honra receber esta Menção. Temos trabalhado em prol da Educação, pensando no sonho de cada acadêmico em ter uma profissão, em realizar seus objetivos, contribuindo, desta forma, com o desenvolvimento da região norte de MT. Essa homenagem nos motiva e incentiva a continuarmos avançando, nos mostra que estamos no caminho certo, pois estamos aqui para somar com a população e os municípios, essa é a nossa missão. A Faculdade existe para todos vocês, ela é de todos vocês, podem contar sempre conosco. Muito obrigado ao Rotary pela homenagem, ao seu presidente Daniel Bonet e a todos que acreditam em nosso trabalho”.

Vindos do interior do Paraná, os empresários Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge tinham o sonho de proporcionar educação superior de qualidade para todos, buscando novos recursos para contribuir com o desenvolvimento da região. Além da Faculdade Unifama, Cássio é diretor do grupo Unifama, composto pelas empresas Rádio Unifama FM e TV Unifama, que levam informação e entretenimento à população, de forma transparente e ética.

A Faculdade Unifama foi fundada em 1999. Iniciou com 90 alunos e três cursos de graduação. Hoje, conta com 2.800 alunos, 18 cursos de graduação, geração de mais de 180 empregos diretos, duas unidades, uma em Guarantã do Norte, uma em Matupá e projeto de instalação de uma unidade em Nova Mutum.

