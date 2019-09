/ / Destroços do avião que caiu em Guarantã do Norte ficaram a mais de 80 metros do ponto onde atingiu o solo

As causas da queda do avião RV10 passam a ser apuradas pelo CENIPA, da Aeronáutica. Não há previsão de quando será concluída a apuração.

O perito criminal Leandro Leite, da Politec de Guarantã do Norte, analisou o local onde a aeronave caiu, em uma fazenda perto da cidade e explodiu. “Ele toca o solo em ângulo aproximado de 45 graus, com o trem de pouso, a hélice fica no local e há o processo de tombamento, pegando fogo. Do ponto onde tocou o solo até onde parou (o avião) foram 86 metros”, descreveu, há pouco, ao Só Notícias . Leandro disse que ainda não é possível estimar a velocidade que o RV estava quando atingiu o chão. “Um dos corpos foi projetado a frente da aeronave, numa distância aproximada de 120 metros em linha reta de onde o avião atingiu o chão”. “O outro ficou cerca de 27 metros do primeiro corpo”.

O acidente foi por volta de 18:20h . O perito acrescenta que “eram pequenas as condições de visibilidade (já estava escuro). Ele estava próximo da pista (aeroporto). É provável que perdeu a orientação de luz para achar a pista, (o piloto) estava rodeando o aeroporto para pouso e é bem provável que teria tentado pousar nesta área plana da fazenda (onde havia sido colhido milho)”, acrescentou o perito. “É provável que seja falha humana”, concluiu Leandro Leite.

Jair teria pedido, pelo rádio, ajuda para iluminar a pista (com veículos) para poder pousar. O acidente foi a 2 km do aeroporto.

A perícia na aeronave será feita pelo CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos Aeronáutica). A área foi isolada. O RV 10 tinha capacidade para 4 passageiros e, de acordo com uma fonte, estava com manutenção em dia.

Jair era habilitado para pilotar. Empresário no setor da construção civil, ele residia em Guarantã há cerca de 30 anos, fundou as lojas Jade, com filiais em Itaituba, Novo Progresso e Santarém. Ele tinha outra aeronave. Deixa uma filha e a esposa.

O prefeito Erico Stevan decretou luto oficial de 3 dias em Guarantã do Norte.

Só Notícias/Editoria (fotos: reprodução)