/ / Deputado Delegado Claudinei se destaca na classe política

No sétimo mês, em exercício de seu primeiro mandato, o parlamentar mostra que veio para fazer a diferença no estado de Mato Grosso









No primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) se destaca na política, nestes 212 dias em exercício, perante os resultados e ações desenvolvidas nas áreas de educação, saúde, segurança pública, agricultura familiar e infraestrutura. O principal objetivo é atender as demandas com êxito, conforme as necessidades da sociedade mato-grossense, gestores municipais, associações e lideranças locais.





O parlamentar já alcançou 183 proposições, sendo que no dia 16 de agosto, teve o primeiro Projeto de Lei n.º 10.931/2019 aprovado em sua gestão, que reconhece o interesse coletivo e a importância social das obras dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e da Federação dos Conselhos de Segurança de Mato Grosso (Feconseg) e seus filiados.





“Em nosso estado contamos com 144 conselhos. Essas instituições têm um papel fundamental para minimizar os crimes na sociedade, afinal, os conselhos garantem a aplicação de ações preventivas na segurança pública por meio da interlocução entre a sociedade civil organizada e as organizações policiais”, esclarece Claudinei.





Outra iniciativa do deputado que teve evidência nesta gestão parlamentar, foi o caso da comunidade Jarudore, que conta com 2.500 pessoas - não índios - que deveriam ter desocupado a área que é considerada território indígena no último dia 20 de agosto. Essa decisão judicial relativa à ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal (MPF), que determinou a reintegração de posse de terra pelos povos indígenas Bororo.

Perante a situação, o deputado realizou articulação com o deputado federal, José Medeiros (PODE), sendo que este junto com o líder da bancada federal de Mato Grosso, Neri Geller (PP), fecharam uma agenda com o presidente da República Jair Bolsonaro, na última quinta-feira (29), que intermediou para que o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) se reunisse com Delegado Claudinei, o vereador Batata (PSB) e o morador Carlos Antônio do Carmo, conhecido por “Mineiro”, entre outros parlamentares federais e estaduais.

Em relação a área da saúde, Claudinei ao receber informações dos dirigentes da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis (MT) sobre a crise econômica enfrentada pela instituição e a possiblidade das portas serem fechadas daqui três meses, caso não revertesse a situação financeira, o parlamentar se esforçou para entrar em contato com os senadores e deputados federais da bancada de Mato Grosso, para solicitar apoio com emendas extra-orçamentárias. Tanto que entregou pessoalmente, ofícios às autoridades políticas em Cuiabá (MT) e, também, em Brasília (DF).





Em relação a este fato, Claudinei na última sexta-feira (30), promoveu audiência pública para debater e esclarecer a realidade financeira da Santa Casa. Tanto que cerca de 500 pessoas, entre sociedade civil organizada, lideranças e associações locais, autoridades municipais, estaduais e federais marcaram presença neste importante acontecimento.





O parlamentar estadual que atuou como delegado de polícia por 17 anos na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT) sempre foi bastante atuante na carreira da segurança pública, em que atendeu 21 delegacias em 15 municípios mato-grossenses. Tanto que ultrapassava horas de trabalho, mantendo a dedicação e responsabilidade com o cargo que ocupava. Este mesmo comportamento predomina neste político que foi o primeiro delegado eleito e quinto mais votado para a 19° Legislatura na Casa de Leis, sendo que o seu propósito é fazer a diferença em Mato Grosso.





Samantha dos Anjos Assessora de Imprensa de Gabinete