/ / Delegado Claudinei alerta sobre casos de suicídios entre integrantes da Segurança Pública

O parlamentar propôs projeto de lei para que os agentes de segurança pública possam ter assistência psicológica de forma gratuita e sem custos ao governo de MT

Em alusão à Campanha Setembro Amarelo que visa conscientizar sobre a prevenção ao suicídio, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), em sessão plenária, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), reforçou a importância da aprovação do Projeto de Lei n.º 833/2019 de sua autoria que dispõe sobre a implantação de Programa de Acompanhamento e Orientação Psicológica para agentes de segurança pública no âmbito do estado de Mato Grosso.





O parlamentar esclarece que a matéria propõe a oferta assistencial, de forma voluntária, sem gerar nenhum custo aos cofres públicos do Estado – em que a implantação do programa deverá ser feita através de parcerias e convênios celebrados entre a administração pública e as universidades públicas ou privadas. “Além de dar a assistência para todos os agentes de segurança pública, o governo de Mato Grosso não terá nenhum custo. Mas, será preciso que a instituições manifestem interesse para adesão ao programa e, assim, os acadêmicos de psicologia poderão realizar o estágio junto com as forças de segurança do estado”, explica Claudinei.





O deputado acrescenta que todo acompanhamento será feito gratuitamente, podendo o agente de segurança ser atendido nas dependências da universidade ou em seu no próprio local de trabalho. Ele enfatiza que os beneficiários deste programa seriam os integrantes da Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e Agentes Penitenciários do estado de Mato Grosso.





Estatística – De acordo com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção (Gepesp) houve um aumento de casos de agentes da segurança pública que cometeram suicídio. “Então, nós tivemos, dados graves e alarmantes de servidores que atuam na segurança pública que tiraram a própria vida. Infelizmente, estes dados estão crescendo, tanto que em 2017 foram 28 casos e 67 foi no ano de 2018. Praticamente, 140% de aumento no Brasil. Temos que ter uma mobilização e um trabalho preventivo importante de acompanhamento com pessoas que sofrem com depressão e outros transtornos psicólogos”, preocupa Delegado Claudinei.





Ele conta que são vários fatores para que um agente de segurança cometa o suicídio, sendo que um deles seria referente o excesso de trabalho, relacionamento com colegas, falta de apoio da sociedade, risco de vida, burocracia e ter que lidar com presos e pessoas de má índole. “Nós chamamos atenção para este projeto de lei para que o governo do estado dê toda essa assistência para aqueles que sofrem pressão em todos os lados, sejam as questões hierárquicas ou, às vezes, o policial quer fazer o melhor e arrisca a sua vida, mas ele não consegue atingir o seu objetivo por falta de meios e recursos necessários para atuar com êxito e acaba gerando todo aquele estresse. Os integrantes da segurança pública são seres humanos”, comenta Claudinei.





Campanha – O dia 10 de setembro é celebrado o dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Associada a essa data, desde 2015, a Campanha Setembro Amarelo movimenta várias regiões do Brasil, sendo que surgiu sob iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).





Por Samantha dos Anjos