Dayane Senna/ Assessoria

A União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso (UCMMAT) promove no dia 1º de outubro, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, o VI Congresso Estadual de Vereadores, alusivo ao Dia do Vereador – comemorado no dia do evento.





O encontro vai debater assuntos importantes e atuais do cenário político como “as eleições de 2020 e ferramentas para trabalhar nas redes sociais”, entre outros temas relacionados ao legislativo municipal.





A expectativa da entidade é reunir aproximadamente 800 parlamentares no Congresso. “Estamos trabalhando para ter um público expressivo, pois iremos tratar de temas muito importante para o vereador, as eleições de 2020 está aí e é necessário se preparar para não cometer erros durante o processo, por isto acredito que virá todos e será uma festa linda em comemoração ao Dia do Vereador”, frisou o presidente da UCMMAT, vereador Edclay Coelho (PSD).





A programação já conta com a participação de dois palestrantes, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM) e a deputada estadual Janaína Riva (MDB).

SERVIÇO:



O que: VI Congresso de Vereadores

Quando: 01.10

Horário: 08h00

Onde: Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros





Informações:

(65) 3023-3662

(65) 99694-8338