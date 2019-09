/ / Datena admite que pode fazer chapa com Márcio França em São Paulo

Antes cotado a ser o candidato doem São Paulo, Datena ficou mais longe do partido após a atual líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, assumir publicamente a sua vontade de ser prefeita da capital paulista. A disputa entre apoiadores de Joice e Datena, inclusive, levou a uma briga interna na sigla, que culminou com a expulsão de parlamentares, entre eles o deputado federal Alexandre Frota.