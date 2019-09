/ / Dani Sperle posa de lingerie com um urso e diz : "Prefiro dormir agarrada com bichinhos de pelúcia do que com um homem roncando"

A musa da União da Ilha exibiu o corpão no ensaio

Dani Sperle protagonizou um ensaio sensual no estilo "hora do sono". Com uma calcinha e de top e agarrada com um urso de pelúcia, a morena esbanjou sensualidade e disse como gosta de dormir.

" Como nesse ensaio de fotos ou com roupas bem largas", revela a beldade, que também gosta de dormir agarrada com pelúcias:

"Prefiro dormir agarrada com bichinhos de pelúcia do que com um homem roncando".

Creditos Marcos mello /Vhassesssoria