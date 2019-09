/ / Cuiabá contrata 5º reforço e começa amanhã decidir vaga na Copa Verde com Costa Rica

O Cuiabá não parou com as contratações e ontem anunciou mais um reforço para o ataque. Jefinho já fez exames, avaliações físicas e foi integrado ao elenco com quem já treina. Ele foi a quinta contratação do Dourado desde a semana passada, quando terminou a fase classificatória do Campeonato Brasileiro da Série C deixando vários jogadores disponíveis no mercado.

Jefinho tem 25 anos e já anotou 20 gols nesta temporada. Ele começou o ano defendendo o Potiguar-RN, clube pelo qual fez 13 gols em 15 jogos no Estadual. Transferido para o ABC-RN, ele fez mais 15 jogos pelo time de Natal, anotando mais sete gols na Série C do Campeonato Brasileiro.

Antes dele, conforme Só Notícias informou, o Cuiabá já havia apresentado quatro reforços . Do Luverdense, que foi rebaixado para a Série D, o Dourado anunciou a chegada do zagueiro Hélder Maciel e do volante Moisés, ambos de 29 anos, que estavam no LEC desde o ano passado.

Do Boa Esporte, que também está fora da Série C, chegou o lateral-esquerdo Tsunami, que este ano disputou 29 jogos pelos campeonatos mineiro e Brasileiro da Série C, anotando quatro gols, apesar da posição defensiva.

Para o ataque, o Dourado foi buscar Mateus Anderson, que estava no Vila Nova-GO desde 2014. Pelo Tigre, entre idas e vindas, o jogador fez 120 jogos como titular e chega como esperança de gols para o Cuiabá.

O próximo compromisso do Cuiabá é na quarta-feira (4) contra o Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, pela Copa Verde. O clube ainda disputa, e lidera, a Copa FMF, e busca entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Só Notícias/Marco Stamm, de Cuiabá ( foto: arquivo/assessoria)