/ / Concessionárias da Aegea MT.PA na regional norte celebram Dia da Árvore com plantio de mudas e ações socioambientais

Para reforçar a importância da preservação do meio ambiente, as concessionárias administradas pela Aegea MT.PA nas cidades de Carlinda, Cláudia, Guarantã do Norte, Marcelândia, Matupá, Novo Progresso, Peixoto de Azevedo, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, União do Sul e Vera , participaram na última semana de plantio de várias mudas de espécies nativas e frutíferas além de palestras e ações socioambientais. A ação fez parte das comemorações do Dia da Árvore (21 de setembro) e envolveu alunos, professores, colaboradores das unidades junto de seus filhos e instituições parceiras.

O objetivo das concessionárias é conscientizar a população para a importância da área verde, proporcionando bem-estar das comunidades. A iniciativa foi realizada com o apoio das escolas municipais, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Marcelândia e Vera.





A responsável pelos projetos socioambientais das concessionárias da Aegea MT.PA, Hélida Parente, destaca a importância em realizar ações que fomentam o engajamento da comunidade e colaboradores nas questões sociais para preservar o meio ambiente. “Buscamos de forma contínua salientar que as práticas sustentáveis do dia a dia podem sim fazer a diferença em um futuro próximo. A interação de pais e filhos nesta ação foi incrível e importante para o desenvolvimento das crianças”, frisou





Para o responsável pela gestão de frotas da Águas de Sinop, Valdinei Guedes, a iniciativa possibilitou que seus filhos, de 13 anos, Wellinthon e Weslley, e sua sobrinha Ana Clara, 12 anos, pudessem vivenciar na prática, tudo aquilo as crianças já aprendem em sala de aula e palestras sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente. “Foi a primeira vez que eles participaram de uma ação voltada ao plantio de mudas, na prática, um ato que ficará para sempre na memória dos gêmeos e de minha sobrinha. É importante que eles tenham essa experiência e vivencia desde cedo, foi fantástico, eles amaram”, pontuou





A Secretária de Educação de Vera, Cecília Gabriela Moraes, agradeceu a parceria firmada junto a concessionária para a realização dessa ação que contou com a presença de professores, alunos e profissionais que atuam diretamente nas escolas municipais de educação infantil e fundamental do município. “Uma manhã de muita interação com nossos alunos, sensibilizando as crianças para a arborização do próprio espaço físico da escola e claro, propor uma reflexão sobre as questões do desmatamento e queimadas, que causam prejuízos a nossa saúde a ao meio ambiente. Precisamos sensibilizar desde cedo para as práticas sustentáveis”, destacou





