/ / Com direito a primeira vitória em clássicos pelo Atlético Goianiense, meia Cledson e atacante Gustavo vibram com triunfo sobre o Goiás

Na manhã do último sábado (28), as equipes sub-17 de Goiás e Atlético Goianiense realizaram mais uma edição do ‘Clássico do Equilíbrio’ — nome do confronto entre os dois times. A partida, válida pela sétima rodada da Taça Mané Garrincha, terminou com vitória do Dragão por 1 a 0.





Entre os jogadores do Atlético Goianiense, o triunfo sobre o Esmeraldino foi ainda mais marcante para dois atletas em especial. Revelados pelo FluGoiânia e no Dragão desde o início do segundo semestre, o meia Cledson e o atacante Gustavo puderam conquistar a primeira vitória em clássicos pelo time rubro-negro.





“Fico feliz em poder vencer meu primeiro clássico com a camisa do Atlético. Sei do tamanho desta rivalidade e pude viver a alegria de conquistar uma vitória neste jogo. O Clássico do Equilíbrio costuma ser um jogo decidido nos detalhes. A partida de sábado foi assim. Fomos felizes em poder fazer um gol, administrar a vantagem e sair com o resultado positivo”, destacou Cledson, de 17 anos, que atuou improvisado como lateral-direito diante do Goiás.





Gustavo também valoriza a vitória sobre o Goiás e ressalta a confiança adquirida pelo time para a sequência da Taça Mané Garrincha. “A sensação após a vitória em um clássico é muito boa. Ganhar este tipo de partida aumenta a autoestima do grupo e indica que estamos no caminho certo. Agora chegamos ainda mais confiantes para a sequência do campeonato”, concluiu o atacante, também de 17 anos e com 1,95m de altura.





Foto Anexada: Foto Anexada:

Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa