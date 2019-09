/ / Com 100% de aproveitamento diante do CRB, Joilson quer São Bento surpreendendo o adversário

Na luta para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, o São Bento terá uma sequência dura pela frente. Encara nas duas próximas rodadas o CRB, 4º colocado, e o Bragantino, líder da competição.





O primeiro confronto acontece amanhã (28), em Alagoas, contra o CRB. Se depender do retrospecto do zagueiro Joilson, o São Bento tem tudo para surpreender. Isso porque o defensor enfrentou quatro vezes na carreira o clube alagoano e venceu todas, tem 100% de aproveitamento. “Mais do que nunca, precisamos da vitória. Espero que eu possa continuar com esse retrospecto. É muito importante para nós esses três pontos e vamos em busca disso. Sei que esses números não entram e campo, mas serve como motivação a mais para o jogo”, destacou o atleta, que recentemente completou 150 partidas como profissional.





Com possibilidade de sair do Z-4 na próxima rodada, Joilson mira a estratégia para surpreender o adversário. “É uma equipe de qualidade, que precisa se manter do G-4 e vai vir para cima desde o início. Temos que jogar com inteligência, aproveitar os espaços e as oportunidades que surgirem para surpreendê-los. A gente sabe das dificuldades, ainda mais jogando na casa deles, mas vamos procurar dar o nosso melhor em campo para tentar somar pontos importantes na classificação”, concluiu.

Confrontos contra o CRB

Série B 2017 | Oeste 2 x 0 CRB

Série B 2017 | CRB 0 x 1 Oeste

Série B 2018 | Oeste 2 x 0 CRB

Série B 2018 | CRB 0 x 1 Oeste





Foto: Divulgação/São Bento

