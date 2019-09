/ / Colisão frontal entre carretas deixa motorista morto e BR-163 interditada

O acidente envolvendo uma Man 440 branca, placas de Luz (MG) e uma Mercedes-Benz 240 preta, placas de Denise ocorreu no quilômetro 635 da rodovia federal em Nova Mutum. A concessionária que administra a rodovia confirmou que o motorista de uma das carretas ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com a empresa, o condutor da outra carreta foi encaminhado à unidade médica, mas não foi divulgado se o estado de saúde dele é considerado grave.

Neste momento, o tráfego de veículos está sendo operado em Pare e Siga pela equipe da concessionária. As carretas colidiram frontalmente. Uma delas está carregada com bois e ficaram com as cabines completamente destruídas.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) já foi acionada para analisar o local. A rodovia só será liberada após a conclusão do trabalho pericial e a coleta de dados por parte da Polícia Civil, que investigará as responsabilidades pelo acidente.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial.

Só Notícias/Cleber Romero e Altair Anderli, de Lucas do Rio Verde (fotos: Djeferson Kronbauer)