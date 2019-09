/ / Carreta tomba em serra e motorista é socorrido com ferimentos na serra do Cachimbo

O acidente envolvendo uma Scania branca ocorreu na região da Serra do Cachimbo, localizada na BR-163, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), na divisa com o estado do Pará, ontem à tarde. Um sargento do Corpo de Bombeiros confirmou, ao Só Notícias, que o motorista, de 25 anos, ficou gravemente ferido, foi socorrido e levado ao hospital municipal.

A versão investigada é que o condutor teria perdido o controle da direção próximo de uma curva e acabou tombando a carreta que ficou com a cabine destruída. Os vagões também foram destruídos e pararam com as rodas para cima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, registrou a ocorrência e ainda vai apontar as circunstâncias de como ocorreu o tombamento.

Conforme já foi informado, na mesma região, Gilmar Pedreira Menezes, de 38 anos, morreu após tombar a Scania 440 prata, com placas de Itu de Minas (MG) carregada com milho que conduzia, no dia 2 deste mês. Ele era morador de Sinop e foi sepultado em Colíder.