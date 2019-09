/ / Carreta tomba em na BR-163 em Guarantã do Norte e mata motorista

Um acidente envolvendo uma carreta (marca e modelo ainda não confirmados) ocorreu, há pouco, na região da Serra do Cachimbo, localizada na região de Guarantã do Norte, na divisa com o estado do Pará.

De acordo com informações primeiras informações, o veículo estava carregado com milho e seguia sentido ao estado do Pará, quando por razões ainda desconhecidas o motorista perdeu o controle da carreta e tombou, vindo a óbito no local. Ainda não foi confirmado ser a vítima ficou presa às ferragens.

Por/ O Território