/ / Câmara Municipal de Guarantã do Norte realizou Audiência Publica

Na noite da última sexta-feira (20/09) a Câmara de Vereadores de Guarantã do Norte/MT, realizou uma audiência Publica, onde foi debatido referente a falta de água, no município que vem causando grande transtorno aos consumidores. A audiência Publica foi Presidida pelo Presidente da Câmara o vereador Valter do Sindicato.





Ha anos a população de Guarantã do Norte, vem sofrendo com o descaso da empresa águas de Guarantã, que além de fornecer uma água de má qualidade, valores exorbitantes nas faturas e o que é pior os constantes interrompimentos no fornecimento de água, chegando deixar o consumidores até três dias sem o precioso liquido.





Perante estes problemas a Câmara de Vereadores, atendendo o clamor dos consumidores, realizou a audiência. Foram enviados convite as autoridades competentes, como Ministério Publico, executivo, Procon Municipal, Empresa de Energia, Ager, Águas de Guarantã e consumidores.





O que mais estranhou os consumidores presentes foi a não presença de um representantes da Empresa Águas de Guarantã, que um dia antes da audiência, encaminhou um oficio à Câmara, alegando que, não participaria, uma vez que, os constantes interrompimento no fornecimento de água, era simplesmente, devido defeito na linha de transmissão que da acesso ao local de captação, no Rio Braço Norte e que, este defeito se dava devido a falta de manutenção da linha por parte da Empresa Energisa.





Foi questionado ao representante da Energisa se procedia a acusação da Águas de Guarantã, o mesmo relatou que não procedia, uma vez que, são constantes os reparos nessa rede, já para prevenir a falta de energia no sistema de captação de água.





Outra ausência na audiência publica, foi o procom e o prefeito que estava em viagem e não havia nenhum representante do executivo.





O representante da Ager, foi muito cobrado, uma vez que a empresa foi contratada, para fiscalizar a distribuidora de água no município, segundo o mesmo, o órgão trabalha em cima de protocolos gerados, quando o consumidor liga na empresa para reclamar o não fornecimento de água e que quando ele foi contatara, apenas sete protocolos foram gerados por reclamação. para realizar a reclamação na Ager o consumidor poderá ligar em um telefone fixo que não é de Guarantã do Norte e sim de Sinop, já que, a empresa é deste outro município. (66)3533 4000.





Ao fazerem uso da palavra os consumidores relataram que, quando ligam no número de telefone que a empresa Águas de Guarantã disponibiliza aos consumidores, dificilmente são atendidos e quando vão até a empresa as atendentes pedem para que façam a reclamação via telefone.





O Promotor de Justiça relatou ao representante da Ager que, ele mesmo tentou duas vezes fazer a reclamação e não foi atendido no referido numero, só conseguindo na terceira tentativa. o Promotor de Justiça, Dr. Luiz Alexandre Lima Lentisco, informou que entrará com uma Ação Civil em desfavor da empresa, demonstrando como sempre seu comprometimento, pro atividade e acima de tudo estar sempre ao lado da população quando necessário.





(66)3533 4000

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

Matérias Relacionadas

Ele ainda alertou aos consumidores que, se tem vários canais de reclamação que se deve ser seguir, o primeiro é a própria empresa Águas de Guarantã, sem deixar de exigir o número do protocolo, 66999723317, segundo prefeitura, terceiro Agere depois a Promotoria Publica, só assim o ministério publico tem embasamento para se tomar uma decisão como, uma ação civil.Foi apresentados dados por um consumidor de que a Empresa Águas de Guarantã , recebeu como empréstimo do BNDS 25 milhos, para ser aplicado no município, o prazo de execução já esta vencendo e nada foi aplicado.