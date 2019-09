/ / Brasil para em bloqueio chinês e perde a terceira na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira feminina de vôlei foi derrotada mais uma vez na Copa do Mundo, na madrugada deste domingo. Após perder para Estados Unidos e Holanda anteriormente, as comandadas de José Roberto Guimarães caíram diante da China por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 23/25, 22/25, 25/19 e 15/9, em pouco mais de duas horas de duelo, em Sapporo, no Japão.

O saldo da equipe até agora é de três vitórias e três reveses na competição. Com o resultado, elas figuram em sexto lugar na classificação geral, com nove pontos conquistados. As chinesas são as líderes, com 17 pontos, seguida dos Estados Unidos, com dois a menos, depois Rússia, Holanda e Sérvia, em quinto. O Brasil entra em quadra novamente na madrugada desta segunda-feira, contra a República Dominicana, à 0h30 (de Brasília).

O jogo foi bastante equilibrado, mas o bloqueio chinês foi o grande destaque, sendo que as brasileiras foram paradas em 17 oportunidades, principalmente nos dois últimos sets. O destaque da Seleção ficou com Gabi Guimarães, que marcou 20 pontos, além de Mara Leão, com 17. Do outro lado, Ting Zhu e Xinyue Yuan marcaram 26 pontos cada.