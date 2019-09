/ / Avaí vence Atlético-MG no encerramento da 20ª rodada

Jogando no estádio da Ressacada, o Avaí derrotou o Atlético Mineiro por 1 a 0 nesta segunda (23) na partida que encerrou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado o time catarinense deixou a lanterna da competição, posição que agora é ocupada pela Chapecoense.

O gol da vitória do Avaí foi marcado aos 26 minutos do primeiro tempo por Jonathan. Após cobrança de escanteio o atacante tenta duas vezes para vencer o goleiro Cleiton.

A próxima rodada do Brasileiro começa na quarta, às 19h30, com o confronto entre Ceará e Cruzeiro no Castelão.

Por Agência Brasil