/ / Artilheiros do Botafogo não jogam contra o São Paulo

O técnico do Botafogo Eduardo Barroca não poderá contar com Alex Santana e Diego Souza, no próximo desafio do time no Brasileirão contra o São Paulo, neste sábado (21), às 11h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Artilheiros do time, cada um tem cinco gols no campeonato. “São peças importantes, mas temos total confiança nos companheiros que tiverem a oportunidade de jogar”, pontuou o goleiro Gatito Fernandes.

A coletiva de Gatito Fernandes aos jornalistas, nesta terça-feira (17), foi mais uma vez fora da sala de imprensa. O gesto é um protesto dos jogadores contra os salários atrasados. “Falaram que estão fazendo o máximo possível e acho que essa semana a gente deve receber algum pagamento. Mas o grupo está focado no treinamento e deixamos esta questão para a diretoria”.

O paraguaio também disse que está feliz no Glorioso, mas não descarta sair do Alvinegro . “Se tiver uma oportunidade que for boa para mim e para o clube, eu pensaria. Mas hoje estou focado no returno para que o Botafogo chegue na Libertadores”, ponderou o ídolo botafoguense.

O time carioca tem 27 pontos (10º lugar) e o São Paulo (6º lugar) 32 pontos. O tricolor paulista abre neste momento o seleto grupo de equipes classificadas à Copa Libertadores da América.





Fonte: Agência Brasil