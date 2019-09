/ / Articulação de deputado resulta na liberação de recursos para cidade de MT

O município de Comodoro (677 km de Cuiabá) recebeu R$ 600 mil em recursos federais para serem usados na Saúde. De acordo com o prefeito Jeferson Ferreira Gomes (DEM), a liberação do dinheiro ocorreu graças ao trabalho de articulação do deputado federal Nelson Barbudo (PSL) junto ao Ministério da Saúde, para que os valores empenhados fossem pagos.

O dinheiro será usado na reforma das 10 unidades do Programa Saúde da Família (PSF), além da aquisição do consultório odontológico para atender a população do município. “São obras necessárias que não poderiam ser feitas sem que houvesse a liberação do recurso”, salientou Gomes.

Conforme o prefeito, os recursos já estavam alocados ao município há cerca de dois anos, mas isso não resultou no repasse a Comodoro. “Em menos de uma semana, o deputado conseguiu resolver uma luta que travávamos há dois anos e o dinheiro já está na conta para que possamos fazer as melhorias planejadas com ele”.

Para Barbudo, a liberação dos recursos representa a finalização de uma importante etapa e trará melhorias à população de Comodoro. “Fico feliz em saber que o dinheiro foi liberado. Trabalhamos diuturnamente para isso, para garantir que as cidades mato-grossenses sejam atendidas em seus pleitos. Que bom que deu certo”, concluiu o parlamentar.

Da Assessoria