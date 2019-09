/ / Após marcar gol de falta que deixou o Juventude próximo da final da Série C, Eltinho adota cautela para partida de volta: “Joguei no Náutico e sei da força deles”

Emocionante. Assim pode se resumir a partida de ida da semifinal da Série C entre Juventude x Náutico no estádio Alfredo Jaconi. Os mandantes saíram perdendo, mas graças a um golaço de falta do capitão Eltinho, aos 49 minutos do segundo tempo, garantiram a vitória de virada por 2×1 e a vantagem para a partida de volta. O reencontro das equipes acontecendo no próximo domingo, às 18h, no estádio dos Aflitos.





A repercussão do golaço de falta de Eltinho que garantiu a vitória jaconera foi gigantesca. O camisa 6 não esconde a felicidade pelo feito. “A partida foi muito difícil. Por isso, só foi decidido no último lance. Fui abençoado ao acertar uma bela cobrança. Treino muito e todo meu esforço diário valeu a pena. Demos um passo importante para a classificação do Juventude”, declarou o camisa 6.





Na Série A de 2013, Eltinho chegou a disputar a competição pelo Náutico. Portanto, ele conhece bem o rival. “Sabemos que o estádio estará lotado. Joguei no Náutico e sei da força deles. Possuem uma torcida fanática e encontraremos muitas dificuldades. Vamos para lá respeitando muito a equipe deles. Será mais uma batalha. Creio que, apesar das dificuldades, temos totais condições de fazer um grande jogo e avançar para final da Série C”, opinou o jogador de 32 anos.





Para o duelo em solo pernambucano, o Juventude não contará mais com o técnico Marquinhos Santos. Eltinho, que era um dos homens de confiança do treinador que acertou com a Chapecoense, afirmou que o elenco do alviverde gaúcho está preparado para reta decisiva da terceirona mesmo após a saída de Marquinhos Santos. “Nós já esperávamos a saída do Marquinhos Santos. Tudo isso é fruto do grande trabalho que realizou no Juventude. O objetivo inicial foi conquistado com ajuda dele. Vamos em busca do título agora. O grupo assimilou bem essa situação e estamos focados na decisão contra o Náutico”, finalizou.

Fotos: Arthur Dallegrave/Juventude

Assessor de Imprensa