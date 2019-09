/ / Aos 39 anos, Luciane Hoepers não quer ser chamada de tia ou coroa

A musa fitness não teme a crise dos 40

Atualmente, ter mais de 35 anos não significar envelhecer para muitas mulheres. Elas se cuidam e tem o corpo sarado, conseguindo manter a juventude. É o caso da musa fitness Luciane Hoepers, de 39 anos.

"Muitas mulheres cuidam do corpo, da pele e da mente, e assim, conseguem fazer 30, 40, mantendo a juventude. Não tenho medo de envelhecer. Quero é estar bem. Com a mente boa e com a saúde em dia, disse a loira.

Ela diz que não terá crise com a chegada dos 40.

"Falta pouco. Não estou apreensiva. Pelo contrário, estou bem tranquila. Já foi o tempo que me preocupava com isto. Estou bem resolvida", afirma.

A musa diz que não vê motivos para ser chamada de coroa ou tia.

"Quando um adolescente vem me chamar de tia, não gosto. Coroa então nem pensar", pede a beldade aos risos.

Creditos Rafael fotografia

Vanessa haddad