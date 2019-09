/ / Alunos da Escola Municipal Darci Ribeiro visitam instalações da Águas de Guarantã

Buscando contribuir com o conhecimento adquirido em sala de aula, cerca de 29 alunos da Escola Municipal Darci Ribeiro visitaram nesta semana as instalações da Águas de Guarantã. Durante a iniciativa, os alunos puderam tirar dúvidas e aprender na prática como funciona as etapas de captação, tratamento e distribuição de água no município. A atividade faz parte do programa Portas Abertas, desenvolvido pela Águas de Guarantã para que instituições de ensino e outros grupos visitem as unidades de trabalho da empresa.





A visita foi conduzida pelo supervisor da concessionária Alan de Souza, que destacou os processos que a água passa antes de chegar à torneira das residências, além é claro de destacar a importância do consumo consciente, limpeza periódica da caixa d’água e os benefícios em utilizar somente água tratada para consumo.





“São essas atividades que garantem aos estudantes a oportunidade em agregar ainda mais informação ao conteúdo apresentado em sala de aula. Nós, estamos sempre à disposição para esclarecer e ressaltar a prestação de serviços que realizamos diariamente, estamos construindo e disseminando a importância do saneamento básico aos alunos e isso é maravilhoso”, destacou





O professor, Jonas Bezerra da Costa, que acompanhou a turma, garante que foi possível abordar, durante a visita, a importância da água os cuidados e os benefícios para humanidade, conforme é apresentado em sala. “Vivenciar a teoria e a prática nas disciplinas desperta o interesse no aluno. Ações educativas, cuidados que devemos ter com meio ambiente e desenvolver projetos e propostas educativas de produção textual após a visita irá proporcionar maior conhecimento aos estudantes, isso auxilia no crescimento socioeconômico e ambiental, estamos moldando futuras gerações que vão ter essa consciência ambiental”, pontuou





O Programa Portas Abertas tem o intuito de aproximar a concessionária da comunidade acadêmica, estudantes e instituições de ensino, possibilitando diálogo e a troca de conhecimentos. As visitas podem ser agendadas por meio de ofício protocolado na concessionária.





Acompanhe nossas ações e curta a página da Águas de Guarantã no Facebook: https://www.facebook.com/aguasdeguaranta/





Para mais informações sobre os trabalhos e ações desenvolvidas pela Águas de Guarantã, acesse www.aguasdeguaranta.com.br

Assessoria de Comunicação Aegea MT