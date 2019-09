/ / Aluno esfaqueia professor em escola de São Paulo

Um estudante, de idade e nome não divulgados, esfaqueou um professor e a si mesmo no CEU Aricanduva, na Zona Leste da capital, nessa quinta-feira (19). A ocorrência foi registrada às 9h20 da manhã pela polícia no 66º DP. Não foi divulgado o que motivou a situação.

O professor recebeu atendimento no Pronto-Socorro de Vila Alpina, na própria Zona Leste, enquanto o jovem foi levado de helicóptero pela PM para o Hospital das Clínicas, na região central da cidade, segundo informa a Secretaria de Segurança Pública.

Em nota, a prefeitura afirma que “a direção do CEU suspendeu as atividades de hoje na unidade. Equipes de saúde estão no local realizando atendimento psicológico dos estudantes, professores e servidores”.

Redação VEJA São Paulo