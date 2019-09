/ / Acidente entre 3 carretas deixa um morto e BR-163 interditada entre Lucas e Nova Mutum

O acidente envolvendo três carretas ocorreu, esta tarde, no quilômetro 669 da BR-163 entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. De acordo com a assessoria da concessionária que administra rodovia, um dos motorista morreu no local. Sua identidade ainda será confirmada. Os outros motorista saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.

A pista está totalmente interditada e não há confirmação se veículos passam pela lateral.

Uma das carretas é graneleira, branca, e estava carregada com grãos. Parte da carga ficou esparramada às margens da rodovia. A cabine ficou destruída. Os modelos e marcas das outras ainda não foram confirmados e uma ficou na rodovia. As informações iniciais apontam que, para evitar a colisão com as carretas, um ônibus saiu de pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para registrar o acidente e ajudar no controle do tráfego de veículos. As causas do acidente ainda serão apontadas em um laudo que será feito pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sorriso.

O corpo do motorista será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)