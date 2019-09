/ / 9ª REGIÃO MILITAR REALIZA OPERAÇÃO ALTA PRESSÃO IX

As Organizações Militares que compõem o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados da 9ª Região Militar (SisFPC/9) empregaram 17 equipes, compostas por 63 militares próprios, e apoiados por integrantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e agentes da Policia Federal e da Receita Federal.