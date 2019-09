/ / 2 envolvidos no roubo de R$ 140 mil em cooperativa em Juara morrem em tiroteio com a polícia

Dois assaltantes, de 28 e 27 anos, integrantes da quadrilha que sequestrou familiares do gerente de uma cooperativa em Juara (300 km de Sinop) e roubaram R$ 140 mil foram mortos hoje, no final da tarde, em tiroteio que ocorreu em uma área o município de Porto dos Gaúchos. O confronto foi nas proximidades do KM 47 na rodovia estadual 338 – Estrada da Baiana.

Policiais cercaram a área onde estavam os suspeitos, que não se renderam, e houve a troca de tiros. Dois foram baleados e não resistiram. Uma fonte informou, ao Só Notícias, que eles foram socorridos e levados ao hospital em porto mas não resistiram. Outro, de 31 anos, foi atendido no hospital. Um já identificado, de 33 anos, fugiu pela mata e as buscas continuam.

O comandante da Polícia Militar em Juara, tenente coronel Fernando Schulz, confirmou, ao Só Notícias, que foram recuperados mais de R$ 59,3 mil e apreendidos dois revólveres. “As buscas continuam pelo bandido que está na mata. O que foi baleado está no hospital e não corre risco de morte. Ele está sendo acompanhando por uma equipe policial”, disse. “São dois revólveres calibres 38 e em uma contagem preliminar são cerca de R$ 56 mil recuperados”, acrescentou.

Os criminosos dominaram, na terça-feira, familiares do gerente da cooperativa e o obrigaram a sacar dinheiro da agência enquanto mantinham os reféns. Ele entregou o dinheiro para os criminosos e foi solto na rodovia sentido Novo Horizonte. Seus familiares também foram soltos, sem ferimentos.

A polícia da região mantém as buscas ao bando que fugiu em dois carros.

Os corpos foram encaminhados ao IML em Juína para necropsia.

Só Notícias/Editoria com Cleber Romero (foto: divulgação)