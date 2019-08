/ / Ventos fortes com chuvas arrancam cobertura de palco e danificam centro eventos em Colider

Ventos fortes, acompanhados de chuva, arrancaram a cobertura metálica do palco de um centro de eventos, localizando na região central da cidade de Colíder (157 quilômetros e Sinop), no último sábado. A estrutura ficou completamente destruída. De acordo com o prefeito Noboru Tomiyoshi, o prejuízo deve chegar aos R$ 100 mil.

“Foi um vento forte e rápido que ‘passou’ por Colíder e deixou alguns prejuízos. Foi no sábado e tivemos somente danos materiais. Acredito que com uns R$ 100 mil dará para reconstruir. Também teve algumas árvores que caíram, mas o mais importante é que ninguém ficou ferido”, afirmou Tomiyoshi.

O Corpo de Bombeiros confirmou, ao Só Notícias, que uma equipe técnica vai fazer as vistorias necessárias para apontar, em um laudo, se também houve danos na estatura do prédio, que foi construído em 2007.

De acordo com o Climatempo, hoje a temperatura deve chegar aos 38 graus em Colíder, formação de algumas nuvens, mas não chove. A previsão deverá ser mesma pelos próximos 15 dias.

Conforme Só Notícias já informou, esta semana, em Mato Grosso, não há previsão de chuvas.

