/ / UCMMAT assina parceria com a Serprel e associados terão descontos de até 50% em serviços

Dayane Senna

Assessoria UCMMAT

O presidente da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso (UCMMAT), vereador por Vila Bela da Santíssima Trindade, Edclay Coelho (PSD), assinou nesta quarta-feira (28), um termo de parceria com a Serprel Consultoria, que irá gerar aos associados da UCMMAT um desconto de 50% nos serviços de gestão pública das Câmaras Municipais.





A nova parceria vai possibilitar a modernização nas Câmaras, por meio de sistema de gestão pública oferecido pela Serprel Consultoria, como o GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos, uma tecnologia que facilita o controle, armazenamento, compartilhamento e recuperação das informações existentes. A Serprel irá disponibilizar o sistema para as Câmaras e capacitar os servidores para digitalizar todos os documentos, o que irá possibilitar aos usuários acessarem os documentos de forma ágil e segura, normalmente via navegador Web.

“É mais uma grande parceria que a UCMMAT assina em prol do legislativo municipal, a Serprel é uma empresa consolidada e irá contribuir muito para o desenvolvimento dos trabalhos nas Câmaras, e este é o foco da nossa gestão frente à entidade”, salientou o presidente Edclay Coelho.





Além do GED, a parceria irá disponibilizar o Sistema de Gestão Pública – contabilidade, aos gestores das Casas de Leis. A Serprel Consultoria atua no mercado desde 1986, a assinatura do termo de parceria contou com a presença do diretor master da empresa, Pedro Aparecido de Oliveira que frisou a importância do trabalho em conjunto com a UCMMAT. “Estamos honrados em efetuar esta parceria, oportunizando e contribuindo com a gestão pública, é um grande avanço para as Câmaras obter nossos serviços, onde trará modernidade e confiabilidade nos trabalhos legislativos, quero parabenizar ao presidente Edclay que enxergou a necessidade de levar esses serviços para os municípios”, disse Pedro.