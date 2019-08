/ / Enciclopédia pet: My Happy Pet oferece Informações sobre saúde, dicas e curiosidades para tutores de animais de companhia

Tutores de cães e gatos têm à disposição uma solução online e gratuita que auxilia o bem-estar dos pets. Trata-se do My Happy Pet, no qual o visitante tem acesso a informações gratuitas sobre raiva canina , Alzheimer , cuidados com os ouvidos , hidratação , entre diversos temas ligados à saúde animal. “Atualizamos sempre o site com novos posts. A ideia é estabelecer o My Happy Pet como uma enciclopédia pet, na qual os tutores têm acesso a diversas informações para ajudá-lo na criação do seu animal de companhia”, explica o médico veterinário Jaime Dias, que é também coordenador técnico na Vetoquinol, empresa criadora dessa ferramenta .





Além de informações de saúde, o My Happy Pet traz curiosidades, como a razão pela qual os gatos se lambem tanto e o que os animais fazem quando os tutores saem de casa , entre várias outras. “É importante dizer que apesar de super informativo, o My Happy Pet não substitui o trabalho de um médico veterinário, único profissional que pode fazer um diagnóstico seguro”, frisa Luciana Nishi, gerente da unidade de negócios PET & Equinos da Vetoquinol. “Portanto, quando o tutor notar algum indício de problema de saúde no seu pet, ele deve recorrer ao médico veterinário em busca de orientação e cuidados”, complementa Luciana.





O My Happy Pet está no endereço www.myhappypet.com.br . Na lupa, é possível buscar temas específicos. Se o assunto desejado ainda não estiver disponível, ele tem a opção de solicitar ao time da Vetoquinol na guia “contato”.





O My Happy Pet faz parte da campanha #SigaEsseMovimento, da Vetoquinol, que objetiva o bem-estar dos cães e gatos. Um dos focos dessa campanha é a promoção de atividades físicas dos cães, a fim de evitar que eles tenham problemas articulares no futuro. No site é possível encontrar posts sobre atividades físicas .





