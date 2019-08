/ / Tombense vence pela Série C e dificulta vida do Luverdense na luta contra rebaixamento

O Tombense surpreendeu e venceu o Clube do Remo, por 2 a 0, em Belém do Pará e complicou ainda mais a situação do Luverdense, na competição. O time mineiro foi a 17 pontos e abriu 5 pontos do Luverdense, primeiro clube na zona de rebaixamento. A equipe de Lucas do Rio Verde tem 12 pontos e enfrentará o Boa Esporte, que tem 15, fora de casa. Mesmo que vença, o Luverdense não deixará a zona de rebaixamento. Em caso de derrota para o Boa, o time do Mato Grosso, ficará muito próximo do rebaixamento para a série D, do ano que vem.

A partida entre Boa Esporte e Luverdense será disputada na segunda-feira (5), às 18h15, horário do Mato Grosso, no estádio Dilzon Mello, em Varginha.

Para a partida o técnico Júnior Rocha não poderá contar com o meia Kauê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para compensar, o treinador terá os retornos do lateral Jeferson Recife e do atacante Abu, que não enfrentaram o Volta Redonda na rodada passada.

A delegação viajou hoje a Cuiabá e em seguida vai a Minas Gerais.