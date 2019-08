/ / Titular em novo jogo-treino, atacante Rayan inicia ‘contagem regressiva’ para a estreia do Atlético Tubarão na Copa Santa Catarina

Faltam exatamente dez dias para o primeiro jogo do Atlético Tubarão na Copa Santa Catarina. O Peixe estreia no torneio no dia 8 de setembro, às 15h30, quando visita o Brusque no estádio Augusto Bauer.





Neste ano, a Copa Santa Catarina garante ao seu campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2020. Até por isso, o elenco do Atlético Tubarão tem realizado uma série de jogos-treino visando o início do torneio. O último deles aconteceu na terça-feira (27), quando o Peixe venceu o Aimoré por 2 a 0. Titular no triunfo sobre a equipe gaúcha, o atacante Rayan vê o time pronto para a estreia na competição estadual. ”A nossa preparação tem sido muito intensa e temos aproveitado bastante este período de treinos.





O nosso time adquiriu entrosamento e vejo que estamos prontos para a estreia na Copa Santa Catarina. Vamos aproveitar estes últimos dias de preparação para aperfeiçoar um ou outro detalhe e assim iniciar o torneio na melhor condição possível”, disse o jovem atleta, de 19 anos, formado nas categorias de base do Avaí.





Contratado pelo Atlético Tubarão para a disputa da Copa Santa Catarina, Rayan ”conta os dias” para a partida com o Brusque. Isso porque o confronto com o Bruscão poderá marcar a sua estreia como profissional. Focado, o jogador se diz preparado para este momento. ”A expectativa para este momento é muito grande, pois será a realização de um sonho. Me sinto totalmente adaptado aqui no Atlético Tubarão e pronto para dar este importante passo na minha carreira”, concluiu o atacante, natural de Brasília (DF).







Fotos Anexadas: Fotos Anexadas:

Divulgação/CA Tubarão

Assessor de Imprensa