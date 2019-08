/ / Sob olhar dos pais, Lara Bela e Ana Laura crescem e vencem com o Circuito Estadual de Tênis

O principal evento esportivo do tênis mato-grossense tem mostrado crescimento ininterrupto por vários anos seguidos

Lara Bela Frederico, 14 anos, e Anna Laura França, 13 anos, mostraram que sabem jogar e foram campeã e vice-campeã, respectivamente, no torneio BMW Galaxie Motors III Cup de Tênis, válido pela 10ª etapa do Circuito Estadual de Tênis de MT, na categoria 2ª Classe Feminina, nesse último domingo (25.08), no Círculo Militar de Cuiabá (CMC), mas, além disso, sob os olhares minuciosos dos pais, elas tem florescido emocionalmente fortes e independentes.

“Vitórias e derrotas ensinam a lidar com as emoções. Digo que a derrota ensina ainda melhor do que a vitória. Por meio dela nossos filhos aprendem a lidar com as frustrações do dia a dia. E percebo que o tênis tornou minha filha mais focada e disciplinada nas rotinas diárias. Além do mais, como toda a família dela joga, praticar tênis se tornou um momento familiar”, avalia Natália França, advogada, esposa e ‘mãe coruja’ da vice-campeã, Anna Laura França.

Para os pais da vice-campeã Anna Laura, os advogados Bruno e Natália França, a filha pratica o tênis como instrumento para a manutenção e desenvolvimento físico e mental e para a promoção de uma vida aliada a um conjunto de hábitos saudáveis. E os empresários Melquisedeque Santos e Karla Frederico, pais da campeã Lara Bela, também introduziram a filha na modalidade com os mesmos objetivos, mas com um adicional, a filha quer ser a número um do tênis mundial.

“O esporte traz disciplina e força. Nasce na criança aquela determinação de não desistir diante das adversidades da vida. Acreditamos que o tênis possibilita aos filhos serem pessoas melhores, educadas e respeitosas. E, além de todos esses benefícios, a Lara Bela sonha ser a melhor tenista do mundo. E eu falo para ela que é possível. Alguém tem que ser a melhor do mundo. Só que explico que isso requer muito trabalho e sacrifícios”, comenta o pai, Melquisedeque Santos.

Lara Bela Frederico foi campeã após vitórias sobre Anna Laura França por dois sets a zero e parciais de 6/3 e 6/0 na final e sobre Pietra Nunes por dois sets a zero e parciais de 6/3 e 6/4 na partida anterior. E Anna Laura foi vice-campeã após vencer Pietra Nunes por 6/1, 6/7 e 10/7 e depois sofrer uma derrota na final para Lara Bela. E ambas as campeãs, Lara Bela e Anna Laura lideram o ranking mato-grossense de tênis na 2ª Classe Feminina.

Conforme a vice-presidente de administração da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Maria do Carmo Mendes, o torneio BMW Galaxie Motors III Cup de Tênis, válido como 10ª etapa do Circuito Estadual de Tênis, contou com a participação de 238 tenistas e promoveu 233 jogos em cinco dias. E, segundo ela, o Círculo Militar de Cuiabá é um grande parceiro da federação e o torneio BMW Gallaxie Motors uma tradicional competição para os tenistas.

“O torneio do Círculo Militar sempre tem um número expressivo de participantes e está sempre de portas abertas para receber o público e os tenistas do Circuito Estadual de Tênis. Também destaco o envolvimento da BMW, que sempre está junto conosco nessa empreitada, e todo o apoio da Federação Mato-grossense de Tênis. E aproveito para falar que teremos pela primeira vez um torneio na cidade de Nova Mutum”, finaliza a vice-presidente da FMTT, Maria do Carmo.

O Circuito Estadual de Tênis de MT cresceu 245,5% em quantia de inscrições de tenistas na competição, subiu de 672 em 2015 para 2322 em 2018, também aumentou 60% em quantidade de torneios, subiu de dez em 2015 para 16 em 2019, e cresceu geograficamente 134% em quantia de cidades-sede de torneios, subiu de três em 2015 para sete em 2019. Ademais, ainda criou uma nova competição em 2019, o Circuito de Duplas de Tênis com outros seis torneios para o ano.

Calendário

O Circuito Estadual de Tênis terá a 11ª etapa, de 05 a 08 de setembro, no Sinop Tênis Clube, depois a 12° etapa, de 16 a 22 de setembro, na Tennis Company, em Cuiabá, em seguida a 13° etapa, de 02 a 06 de outubro, na Seven Academia de Tennis, em Nova Mutum, e ainda terá etapas em Cuiabá, Sorriso e novamente Cuiabá. E o Circuito de Duplas de Tênis terá a 3ª etapa, de 29 de agosto até 1° de setembro, na Cia do Tênis, em Cuiabá. Mais informações em breve!

Texto: Junior Martins/FMTT

Crédito Fotografia: Junior Martins/FMTT