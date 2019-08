/ / Sinop é goleado em casa pelo Costa Rica e está eliminado da Copa Verde

O Sinop foi goleado, pelo Costa Rica (MS), em pleno Gigantão, por 3 a 0, e está eliminado da Copa Verde e o adversário passa para as quartas de final e vai encarar o Cuiabá que eliminou, , o Iporá (GO). Agora, o Sinop tem a Copa Mato Grosso pela frente.

O Galo do Norte entrou em campo precisando vencer o time do Mato Grosso do Sul porque na partida de ida perdeu por 2 a 1. O técnico Gel só fez uma mudança. O goleiro João Pedro começou como titular e Maicon foi para reserva. A zaga sinopense vacilou logo com dois minutos e o Costa Rica abriu abriu o placar. Canu recebeu lançamento da meia direita, entrou na área, chutou baixo no canto esquerdo e fez o gol !: 1 a 0.

O resultado complicou ainda mais a vida do Galo que precisava fazer 3 e não levar mais nenhum para ficar com a vaga. Com toque de bola envolvente, o Costa Rica continuou crescendo no jogo. O Sinop, até os 14 minutos, não conseguiu passar do meio de campo. Na primeira jogada de ataque, teve falta, que foi cobrada mas a bola explodiu na barreira. Na sequência, teve a primeira chance de gol. Fernandinho, na grade área, chutou e a bola passou perto e o goleiro Rodolfo já estava fora da jogada.

Aos 18 minutos, susto para o Costa Rica. O goleiro Rodolfo se machucou e saiu. Renan entrou. Em seguida, quase o Sinop marcou o gol de empate. Helder mandou para a área, Mosquito cabeceou e passou muito próximo do gol. Aos poucos, o Galo foi crescendo no jogo. E aos 29 surgiu grande chance de empatar. Igor recebeu passe de Helber e cara a cara com o goleiro do Mato Grosso do Sul perdeu o gol.

No momento em Sinop era melhor em campo, o Costa Rica engatou contra ataque rápido e chegou ao segundo gol. Juninho cobrou falta, o zagueirão Jeferson subiu e de cabeça e fez o gol ! : 2 a 0 para o Costa Rica. E se estava ruim para o Galo, nos instantes finais o Costa Rica ampliou a vantagem. Sena entrou na grande, pela esquerda área, e mandou um ‘foguete’, indefensável para o goleiro sinopense: 3 a 0. O resultado nocauteou o Galo. No último lance, Mosquito, do Sinop, chutou e o goleiro defendeu.

No intervalo, o técnico Gel procurou corrigir posicionamentos e motivar a equipe. O Sinop voltou com a mesma formação mas aos 10 minutos, entrou o atacante Cristian para fortalecer o ataque e saiu volante Gustavo. O time de Campo Grande continuou superior e ‘tirou o pé’ . O Sinop pouco evoluía. Gel fez outra mudança no ataque colocando Ramires no lugar que Igor que cansou. O Costa Rica administrava a partida e Daniel chutou bem e a bola passou perto aos 18 minutos.

O Sinop continuava ‘patinando’ e pouco ameaçava o Costa Rica. Aos 28 minutos, Cristian, que havia jogado cerca de 15 minutos, fez falta no goleiro e levou cartão vermelho prejudicando ainda mais o Sinop que ficou com 10 em campo. As dificuldades aumentaram e o Costa Rica passou a se poupar e administrar a vantagem. O time sinopense criou algumas jogadas mas nenhuma que representasse grande chance para fazer o primeiro gol. Fim de jogo e o Galo agora tem foco total na Copa Mato Grosso que dá ao campeão vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

Só Notícias (fotos: Julio Tabile e Valcir Pereira/SportSinop)