/ / Sinop abre 2 a 0, leva virada do Operário e segue sem vencer na Copa Mato Grosso

O Sinop acaba de ser derrotado, por 4 a 2, pelo Operário Futebol Clube, em partida disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com mando da equipe da capital, o jogo foi válido pela terceira rodada da Copa Federação Mato-grossense de Futebol.

Com o resultado, o Sinop segue sem vencer na competição. O Galo do Norte chegou a cinco jogos seguidos com derrotas (dois pela Copa Verde). O Operário, que também havia perdido nas duas primeiras rodadas, somou os três primeiros pontos. O Cuiabá segue líder, com 6 pontos. O campeão da Copa Mato Grosso será um dos representantes do Estado na Copa do Brasil 2020.

O próximo compromisso do Sinop na competição será contra o Cuiabá, no dia 1º de setembro, no estádio Gigante do Norte. No mesmo dia, o Operário vai a Barra do Garças, para encarar o Araguaia, no estádio Zeca Costa.

O jogo – O Sinop conseguiu abrir o placar em cobrança de escanteio, aos 27 do primeiro tempo. O zagueiro Marco Antônio aproveitou o cruzamento e, com os pés, marcou o primeiro do Sinop. Em rápido contra-ataque, o Galo do Norte fez o segundo gol, aos 31. O camisa 9, Alex, pegou sobra dentro da área e, com espaço, dominou e tocou no canto do goleiro do Operário.

O Operário voltou ao segundo tempo decidido a buscar o resultado. Aos 5, Hector arriscou da intermediária e o goleiro do Sinop pulou e defendeu, sem rebote. Aos 6, Natan recebeu cruzamento na área, tentou dominar, mas saiu com a bola pela linha de fundo.

De tanto pressionar, os mandantes conseguiram diminuir o placar aos 8. Luis arriscou chute da entrada da área e acertou o canto direito do goleiro sinopense, que ainda pulou, mas não conseguiu alcançar. E o empate não demorou a sair. Aos 11, o Operário saiu para o ataque pelo lado direito e alçou bola na área do Sinop. Guilherme se antecipou à zaga e testou para deixar tudo igual.

O Operário chegou à virada cinco minutos depois. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Eric subiu mais que a zaga, cabeceou e marcou o terceiro do rubro-negro.

Tentando o empate, o Sinop acabou se expondo e levou o quarto gol, aos 23 minutos. Hector foi lançado, ficou cara a cara com o goleiro do Sinop e chutou. O arqueiro do Galo ainda defendeu, mas, no rebote, a bola voltou para o atleta do Operário, que, com calma, tirou do defensor e tocou para o gol vazio.