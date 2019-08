/ / Sicoob patrocina atleta Medalha de Ouro no Pan-Americano 2019

Duas das integrantes da equipe de Canoagem brasileira que foram destaque nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru, são patrocinadas pelo Sicoob Primavera. Uma delas é Ana Sátila Vieira Vargas, ganhadora de duas Medalhas de Ouro nas categorias C1 slalom feminino e a não-olímpica do K1 extremo, a outra é a primaverense Marina Souza Costa.





As duas atletas, juntamente com Omira Estácia, irmã de Ana, despontaram no esporte em um projeto social de fomento à canoagem no Rio das Mortes, em Primavera do Leste. Posteriormente, elas passaram a treinar no Instituto Meninos do Lago (Imel), uma iniciativa da Federação Paranaense de Canoagem que conta com o apoio da Itaipu Binacional, onde fizeram a preparação para o Pan de Lima.





Ana Sátila e Omira Estácia nasceram, na verdade, em Iturama, Minas Gerais, mas foram ainda crianças para Primavera do Leste, onde começaram a se dedicar ao esporte por influência do pai, o nadador Claudio Vargas. Elas até começaram a prática natação, mas foi a canoagem que falou mais alto, facilitada pelas ótimas condições proporcionadas pelo Rio das Mortes com suas perigosas corredeiras.





Ana, que já havia conquistado o ouro no C1 feminino nos Jogos de Toronto 2015, no Canadá, venceu a prova no Pan com o tempo de 95s35, sem penalidades, tornando-se bicampeã na categoria. Mais um motivo de orgulhoso para o pai e maior incentivador, que aproveitou para agradecer em nome das filhas o apoio que tem sido dado pelo Sicoob.





Para a cooperativa, a sensação de contentamento também é grande. Mostra que o apoio e o incentivo ao esporte são sempre decisões acertadas, cujos reflexos são interessantes tanto para o Sicoob como para os atletas, a cidade de Primavera do Leste e o país. A expectativa agora é para a preparação rumo às seletivas na Europa e posteriormente para o mundial em Tóquio, no Japão.