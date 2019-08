/ / Setasc realiza conferências municipais de assistência social em Mato Grosso

Os resultados desses encontros serão discutidos na XIII Conferência Estadual nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, em Cuiabá.

Quéren-Hapuque

Setasc/MT

Com o objetivo de fortalecer a relação do Estado com os munícipios, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social, apoia o Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) na realização das conferências municipais de assistência social.

As conferências têm como intuito analisar, avaliar e deliberar as diretrizes para o financiamento e a gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas) propondo novas ações para os próximos anos no estado. Os resultados desses encontros serão discutidos na XIII Conferência Estadual, que será realizada nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, em Cuiabá.

Durante as conferências nos municípios, os técnicos da Setasc prestam suporte técnico com a realização de uma palestra. O município de Tapurah, foi um dos primeiros a serem atendidos pela pasta, no dia 08 de agosto.

A psicóloga Sheila Carla Gomes, coordenadora de Gestão do Trabalho do Suas da Setasc, ministrou a palestra "Assistência Social: direito do povo com financiamento público e participação social” e contextualizou a trajetória histórica da assistência no Brasil, apresentando os avanços com relação ao marco legal e o Sistema do Suas.

Durante o evento, a coordenadora propôs ainda a reflexão sobre o financiamento público pelos três entes federados diante aos desafios para a consolidação do processo de judicialização dos serviços e benefícios socioassistenciais e a importância da participação cidadã e do exercício do controle social no Suas.

“A conferência municipal é um espaço democrático que possibilita aos usuários, trabalhadores, gestores e conselheiros avaliar a execução da Política de Assistência Social desenvolvida pelo município, além de discutir e definir diretrizes das ações em âmbito municipal, estadual e federal’, disse.

Ainda neste mês estão previstas conferências nos municípios de Itaúba, Planalto da Serra, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, São José dos Quatro Marcos, Santa Terezinha, Nova Nazaré, Lucas do Rio Verde. Os demais como: Luciara, Canabrava do Norte, Alto Boa vista, São Félix do Araguaia, Peixoto de Azevedo, Barra do Garças, Alto Garças, Novo Mundo, Pontes e Lacerda, Indiavaí, para o mês de setembro.